Resumo do Dia: Confira as notícias sobre o avanço da pandemia no DF

CB Correio Braziliense

A taxa de ocupação das UTIs no DF está em 97% -

Casos - O DF registrou 1.742 novos casos e 67 mortes nas últimas 24h. No total, a capital federal chegou a 356 mil casos e 6.,6 mil óbitos pela doença. A taxa de transmissão está em 0,83.

Vacinação - A vacinação de idosos com 66 anos ou mais foi retomada nesta sexta em drive-thrus e UBSs graças à chegada de 67,9 mil doses de vacinas contra a covid-19. Um total de 50 postos de vacinação estavam disponíveis para esse público e para os profissionais da área da saúde e da segurança pública. A polícia investiga duas servidoras da Saúde por esquema de fura-fila em Luziânia: elas teriam imunizado 17 pessoas irregularmente.

Hospitais - A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Hospital das Forças Armadas (HFA) é de 92,5%. De 40 leitos para pacientes com covid, 37 estavam ocupados nesta quinta-feira (8/4). A secretaria de Saúde solicitou vaga para pacientes da rede pública, mas o pedido foi negado. Os hospitais de campanha do DF devem ser entregues na próxima semana. No total, serão 300 leitos de UTI para atendimento de pacientes com covid-19 nas três unidades dos hospitais de campanha. Na tarde desta sexta (9/4), os hospitais públicos e particulares do DF chegaram a 97% de ocupação dos leitos de UTI.

Lockdown - Até a manhã desta sexta-feira (9/4), estava valendo decisão da Justiça Federal que o Governo do Distrito Federal (GDF) voltasse a restringir o funcionamento de atividades não essenciais. A Justiça rejeitou recurso do GDF e um desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) determinou que apenas serviços e comércios essenciais continuassem abertos. No entanto, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins, acatou, na manhã desta sexta-feira (9/4) o pedido do Governo do Distrito Federal (GDF) de manter os comércios abertos no DF.