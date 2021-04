Resumo do Dia: Veja como anda o avanço da covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

Filas marcaram o primeiro dia da vacinação da população com 64 e 65 anos - (crédito: Ed Alves/CB/D.A. Press)

Vacinação - A vacinação de idosos com 64 e 65 anos começou nesta sexta-feira (16/4) às 13h. Das 72,8 mil doses recebidas pelo DF na madrugada, 43.134 mil são destinadas a esse público. A saúde ampliou para 52 os pontos de vacinação na cidade, incluindo postos no Itapoã, no Recanto das Emas e em Ceilândia. Filas marcaram o primeiro dia de vacinação de público de 64 e 65 anos. A vacinação ocorre em 15 postos no sábado e 8 no domingo: confira lista de pontos abertos durante o fim de semana.



Hospitais - Desautorizados do encontro pessoal, parentes de pacientes internados com o novo coronavírus se apoiam nos profissionais de saúde do DF e em videochamadas para se comunicar com os entes queridos e diminuir a angústia da distância. Há risco de contaminação cruzada no Hospital de Taguatinga, segundo a força-tarefa Ação Conjunta Covid-19, coordenada pela seccional da Ordem do Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF): instalações do hospital não são adequadas para isolar casos de covid-19.



Lockdown - Para o Sindivarejista, fechar o comércio novamente pode trazer prejuízo incalculável. O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, lamenta o pedido do MPF em recorrer da decisão do STJ que flexibiliza as atividades não essenciais no DF. A PMDF encerrou festa clandestina com cerca de 100 jovens em bar de Taguatinga: o estabelecimento recebeu multa de R$ 20 mil por descumprimento de medida sanitária e por promover aglomeração. O GDF tem 15 dias para apresentar argumento contra recurso do MPF.

O prazo é estabelecido pelo Código de Processo Civil. Após ouvir as partes envolvidas, a corte do STJ deve deliberar sobre a questão.