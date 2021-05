AI Ana Isabel Mansur

A maioria dos vacinados de outros estados veio de Goiás. Da unidade federativa vizinha ao DF, foram vacinadas 32.604 pessoas com a D1 e 18.983 com a D2 - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal aplicou a primeira dose (D1) das vacinas contra a covid-19 em 603.948 pessoas. Dessas, 308.262 (51%) também receberam o reforço dos imunizantes com a segunda dose (D2). Nesta terça-feira (25/5), foram aplicadas 7.608 D1 e 2.324 D2. Os dados são da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Os imunizados com ao menos uma dose das vacinas contra a doença correspondem a 19,79% da população distrital. Aqueles que receberam as duas unidades de imunizantes, por sua vez, são 10,1% dos brasilienses.

Outros estados

Em quatro meses da campanha de vacinação contra a covid-19, a Secretaria de Saúde aplicou 110.137 doses em pessoas residentes de outras unidades da Federação. Do total, 69.618 foram para iniciar o esquema vacinal e 40.519 para segunda dose.

A maioria dos vacinados de outros estados veio de Goiás. Da unidade federativa vizinha ao DF, foram vacinadas 32.604 pessoas com a D1 e 18.983 com a D2. Do estado de Minas Gerais, 8.142 pessoas receberam a D1 e 4.836, a D2. Há registro de pessoas de todos os estados brasileiros.

Para os moradores de São Paulo, foram 4.373 D1 aplicadas e 2.433 D2; do Rio de Janeiro, 3.946 D1 e 2.345 D2.; da Bahia, 3.276 D1 e 1.963 D2. Os dados são do último informativo da campanha divulgado pela pasta nesta terça-feira (25/5). Os registros estão de acordo com os dados inseridos no novo SI-PNI, plataforma digital do Ministério da Saúde.

Reservas

Em estoque para a D1, o DF tem 10.908 vacinas, das quais 3.378 são da Pfizer/BioNTech; 2.450, Coronavac; e 5.080, AstraZeneca. Em relação à D2, a Rede de Frio da SES-DF guarda 115.010 imunizantes — 15.720 da CoronaVac e 99.290 da AstraZeneca.

Desde o início da campanha de vacinação contra a covid-19, o Distrito Federal recebeu do Ministério da Saúde 1.149.530 imunizantes. Desses, 612.960 são da CoronaVac; 508.400, da AstraZeneca; e 28.170, da Pfizer/BioNtech.

Ranking

A capital federal ocupa a 10ª posição na lista das unidades federativas que mais aplicaram D1 contra a covid-19. Quando a referência é a D2, o DF sobe para a 8ª posição.

A lista com as maiores parcelas populacionais vacinadas proporcionalmente é encabeçada por Rio Grande do Sul (26,12%), seguido por Mato Grosso do Sul (25,7%) e São Paulo (23,28%).



O ranking de quem mais aplicou segundas doses também é liderado por esses estados: Rio Grande do Sul (12,2%), Mato Grosso do Sul (12,06%) e São Paulo (11,83%). O levantamento é do portal Coronavírus Brasil.