Mais uma vez acumulada, Mega sorteia R$ 100 milhões neste sábado (29/5)

LP Luana Patriolino

Vera Lúcia Nunes joga todas as semanas na mesma lotérica, no Cruzeiro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O sonho continua. Acumulada mais uma vez, a Mega-Sena vai pagar R$ 100 milhões para o apostador que acertar as seis dezenas. Este é o maior prêmio do ano, pois ninguém acertou os números do concurso 2.375, realizado na quarta-feira. O próximo sorteio (2.376) será amanhã, às 20h (horário de Brasília). As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas e pela internet.

Nas loterias de todo o Distrito Federal, não faltou gente para fazer aquela “fezinha”. A auxiliar de educação Vera Lúcia Nunes Paixão, 57 anos, joga todas as semanas na mesma lotérica, no Cruzeiro Velho. “A gente vive de esperança, né? Ela não pode morrer”, afirma. Vera também tem uma superstição. “Sempre jogo nos mesmos números e no mesmo local”, afirma.

Jogar na Mega-Sena é um costume do brasileiro. Mas, na avaliação de especialistas, é preciso ponderar o quanto é gasto em apostas e como isso pode pesar nas contas de casa. “Isso não pode atrapalhar o orçamento doméstico. O ideal é não usar quantias relevantes para fazer apostas, e que seja feito apenas com parte do orçamento, depois que todas as contas forem pagas”, ressalta o economista Benito Salomão.

Outra dica do especialista é ter em mente um objetivo — caso ganhe o prêmio. “Tem alguma meta financeira? Grande parte das pessoas joga sem um objetivo determinado. Elas fazem pela simples diversão de apostar”, diz o especialista.

Na trave

Cinco apostadores da capital federal passaram perto de levar a bolada de R$ 79.590.065,50 no último concurso da Mega. Eles acertaram cinco das seis dezenas sorteadas (02-06-44-46-53-58). Pela quina, cada um vai receber R$ 42.488,96. Os apostadores fizeram um jogo simples de seis dezenas, no valor de R$ 4,50.