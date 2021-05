Planaltina ganha pista de acesso que ligará saída norte da cidade

LP Luana Patriolino

(crédito: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília)

A região administrativa de Planaltina ganhou uma nova via de passagem com 500 metros de asfalto para ligar a BR-020 à Quadra 7 do Jardim Roriz, bairro localizado na saída norte da cidade, para dar acesso a Formosa (GO) e Unaí (MG). Para o próximo mês, é aguardada uma via de mão dupla no mesmo local. O investimento é de R$ 810 mil, segundo o Governo do Distrito Federal.

A obra é tocada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), em parceria com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF), e deve beneficiar cerca de 50 mil moradores dos setores Jardim Roriz, Oficinas, Buritis II, III, IV e Arapoanga.

Reta final



A obra está em fase final com a aplicação da malha asfáltica. O próximo passo será a construção de uma calçada de concreto e a instalação dos postes de iluminação. Também faz parte do projeto o encabeçamento do trecho, com um retorno, tanto para quem vai para o Plano Piloto, como para quem vem de Formosa (GO).