Duas crianças ficam feridas após acidente de carro no Plano Piloto

CB Correio Braziliense

Vítimas foram levadas ao hospital com ferimentos leves - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Duas meninas — de 3 e 10 anos — ficaram feridas após um acidente de carro, nesta sexta-feira (5/6). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) atendeu a ocorrência e precisou levar as crianças para o Hospital de Base. Elas estavam entre as vítimas de uma colisão entre dois veículos, no Plano Piloto.

O acidente ocorreu na Via S1 do Eixo Monumental, ao lado do Centro de Convenções Ulysses Guimarães, no sentido Rodoviária do Plano Piloto, por volta das 14h15. A equipe de bombeiros encontrou um dos carros envolvidos, um Fiat Cronos prata, ocupado por seis pessoas — três adultos e três crianças. O motorista, identificado apenas como Edson, 35, transportava as passageiras Grazianne, 31, e Joseane, 35.

O condutor e as passageiras foram atendidos pelos militares, mas apenas as crianças precisaram de cuidados médicos, para avaliação detalhada de possíveis ferimentos. Aos bombeiros, a menina de 3 anos se queixou de contusões na cabeça, enquanto a de 10 anos apresentava dores no ombro esquerdo. Apesar disso, ambas estavam conscientes, orientadas e estáveis.

A motorista do outro veículo, um Honda Fit branco, foi identificada apenas como Larissa, 33. Os bombeiros informaram que ela perdeu o controle da direção. A condutora também passou por avaliação de saúde no local, mas não tinha ferimentos aparentes nem precisou de atendimento hospitalar.

No entanto, os bombeiros a orientaram a procurar uma unidade de saúde caso apresentasse algum mal-estar. Durante o atendimento, as equipes que prestaram socorro tiveram de interditar uma das faixas de rolamento da Via S1. A pista ficou sob cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).