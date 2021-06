Lázaro Barbosa estuprou uma mulher em abril deste ano no DF

SS Samara Schwingel

Além de matar uma família no Incra 9 e fazer reféns durante a fuga, Lázaro Barbosa de Sousa, 32 anos, cometeu, pelo menos, mais um crime em 2021. Em 26 de abril, ele invadiu uma casa no Sol Nascente, no Distrito Federal, prendeu duas pessoas e sequestrou uma mulher de 39 anos. Após levá-la para uma área de mata fechada, ele a estuprou.

O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento Especial à Mulher 2 (Deam 2). De acordo com a delegada-chefe da unidade, Adriana Romana, ele agiu sozinho e estava armado. "Ele arrombou a porta, entrou no local e fez o pai e o filho reféns, os prendendo em um quarto", diz.

Depois, ele estuprou a mulher em uma área de mata fechada e fugiu. Desde então era considerado foragido. "Em 9 de junho, tivemos o resultado de um laudo pericial que comprovou a autoria dele no crime", completa a delegada. Adriana diz que a vítima está muito abalada com os últimos acontecimentos envolvendo Lázaro. As investigações do caso ainda estão em andamento.