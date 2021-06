Após crítica de Ibaneis à polícia, secretário de segurança do DF vai a Goiás

JM Jéssica Moura

Depois das declarações do governador Ibaneis Rocha (MDB) nessa quarta-feira (16/6) de que o foragido Lázaro Barbosa faz os policiais do Distrito Federal e de Goiás de bobos, o secretário de Segurança do DF, Júlio Danilo, foi a Girassol, povoado de Cocalzinho (GO) onde está montada a base da força-tarefa que procura pelo fugitivo.

Para o secretário de segurança de Goiás, Rodney Miranda, a fala do governador é um problema político, que não afetou as operações. "Doutor Júlio está aqui com a gente para reiterar essa parceria até a gente resolver", afirmou. "Em relação às forças de segurança, não houve nenhum problema, é um problema político".

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM) rebateu a fala de Ibaneis e cobrou respeito às forças policiais. Júlio Danilo ressaltou que a integração com as forças de Goiás é "total". "O DF confia plenamente nessa coordenação (de Goiás)". O secretário ainda ponderou que a lei penal precisa de mudanças, já que Lázaro Barbosa foi solto anteriormente, depois de um laudo apontar problemas psicológicos. "É preciso que se passe por uma reformulação da norma para que isso não volte a ocorrer", afirma.