Sem previsão de chuva, DF terá quinta-feira (17/6) de clima seco

AM Ana Maria da Silva

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nesta quarta-feira (17/6), o sol deve predominar no Distrito Federal. A capital amanheceu com poucas nuvens no céu e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que não chova. O dia também deve permanecer seco: a umidade relativa do ar pode alcançar em torno de 20%.

O tempo característico da região está de volta, conforme explica a meteorologista Andréa Ramos. “A massa de ar seco já está voltando para a capital, uma vez que a área de instabilidade perdeu a força”, pontua. Segundo a especialista, o outono tem como característica a massa de ar seco. “As chuvas foram trazidas devido a instabilidade, mas mantém-se o padrão de ar seco e frio”, explica.

A menor temperatura registrada ao longo desta manhã, de acordo com o Inmet, foi de 10ºC, no DF. No Plano Piloto, a temperatura chegou a 12ºC. A temperatura máxima deve alcançar em torno de 28ºC no DF, e 26ºC em Brasília.

Ao longo da manhã, a umidade relativa do ar chegou a 90% na região de Águas Emendadas, em Planaltina. No Plano Piloto, a máxima foi de 80%. “Hoje será um dia relativamente seco”, reforçou Andrea.