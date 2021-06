Três operários são atingidos por desabamento em galpão no Setor O

PM Pedro Marra

Os trabalhadores caíram do telhado da edificação, com altura de 7 metros - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma galpão de 7 metros de altura desabou com três operários que estavam no telhado da obra, na manhã deste sábado (19/6), no Setor de Indústria do Setor O, na Quadra 10, próxima à QNQ. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), um dos três homens foi transportado ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) com suspeita de fratura em um dos braços. Os outros dois tiveram apenas escoriações leves durante o acidente.

Toda a área foi isolada, e a Polícia Militar (PMDF) ficou sob controle do acidente. A Defesa Civil também foi acionada para o local do desabamento. "No momento do desabamento, havia três operários trabalhando no telhado do galpão. Somente um se feriu, e os outros dois foram avaliados pela nossa equipe de socorristas e passam bem", afirma o tenente Bohle, do CBMDF.

Saiba Mais Brasil Homem é encontrado dentro de porta-malas em acidente

"A obra foi realizada diretamente com funcionários particulares, sem empresa envolvida", acrescenta o militar do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.