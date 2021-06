Fila de mais de 60 carros para vacinar contra covid-19 no Taguaparque

MR Mariane Rodrigues

(crédito: Arquivo)

Neste domingo (20/6), cerca de 60 carros aguardavam sua vez para vacinar contra covid-19 no estacionamento do Taguaparque, em Taguatinga Norte. Os sentimentos são diversos, uns com receio de tomar a vacina e passar mal, outros empolgados e emocionados com a chegada desse momento.



Josilene José Rodrigues, 53 anos, era uma das contempladas na espera. A senhora vai tomar a primeira dose do imunizante e comenta o sentimento de nervosismo pois tem medo de agulha, mas afirma saber da importância. “Quem já puder, tem que vacinar. Quem não puder, continue em casa e se for sair, use máscara” recomenda Josilene.