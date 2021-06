Perícia começa a verificar carro queimado em Girassol

SS Samara Schwingel

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Pres)

Seis horas após a polícia encontrar um carro incendiado, uma equipe de peritos da Polícia Científica de Goiás começou a realizar a análise do veículo. O carro foi encontrado por equipes de segurança que trabalham nas buscas por Lázaro Barbosa, 32 anos, na manhã desta terça-feira (22/6).

Os agentes começaram os trabalhos no carro por volta das 14h30. Ainda não se sabe se o veículo tem ligação com o foragido por matar uma família no Incra 9 e outros crimes. Por meio da perícia, espera-se saber quem é o dono do carro e como o veículo acabou incendiado e abandonado.

Os peritos tentam abrir o porta-malas do carro, além de verificar informações como o chassi e encontrar a placa. Além disso, outros policiais estão na retaguarda, no perímetro do local.