CM Cibele Moreira

Saúde concluiu que, priorizando idade, atingiria todos os grupos - (crédito: Divulgação/Agência Brasília)

A Secretaria de Saúde definiu novo esquema de vacinação contra a covid-19 para o Distrito Federal. De acordo com a pasta, serão abertas vagas apenas para a imunização por faixa etária. A medida segue uma recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) feita no início desta semana.

O secretário de Saúde, Osnei Okumoto, destacou que o entendimento da pasta foi de acatar a orientação e priorizar a vacinação por idade. Dessa forma, não serão incluídos novos grupos de profissionais para receber as doses. “A gente observa que utilizando a idade, vamos atingir todas as categorias”, afirmou Okumoto.

Com a nova regra, os bancários que estavam previstos para serem imunizados contra a covid-19, não entrarão mais como grupo prioritário. Os profissionais agora vão entrar pelo agendamento por idade. No entanto, caso o Ministério da Saúde envie doses “carimbadas” com o indicativo de uma categoria específica, a Secretaria de Saúde irá seguir a orientação do Plano Nacional de Imunização (PNI).

Para o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, a partir de agora não haverá uma espera para ter todas as doses para contemplar a população de uma determinada faixa etária. À medida em que forem chegando novas vacinas, serão abertas novas vagas.

O agendamento está mantido. “Em razão da dinâmica de vacinação, o número de pessoas por faixa etária tende aumentar. É necessário o agendamento para evitar longas filas e tumulto. Vimos isso ocorrer, logo no início com a vacinação dos idosos que ficaram horas na fila para receber a vacina”, destacou Gustavo.

De acordo com o chefe da Casa Civil, por depender de um fluxo de envio pelo Ministério da Saúde, a elaboração de um calendário prévio fica inviável, pois pode ocorrer atrasos na entrega dessas vacinas.