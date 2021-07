RM Rafaela Martins

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por intermédio da 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires), deflagrou nova fase da Operação Skadi. A ação resultou na prisão de um homem, 30 anos, que ameaçou e injuriou a companheira, 53, em Vicente Pires, na noite de quinta-feira (1/7).

De acordo com as investigações, o casal estava junto há oito meses. Nos últimos três meses, o homem demonstrava agressividade após ingerir bebidas alcoólicas. Ele passou a xingar, ameaçar e dar empurrões na companheira. “O envolvido ainda demonstrava ciúmes quando a vítima saía de casa e, embora se assustasse com tais comportamentos, a vítima não havia registrado nenhuma ocorrência contra o autor”, explicou o Delegado-Chefe da 38ª DP, João Ataliba Neto.

A vítima relatou à polícia que nesta quinta (1º/7), o companheiro chegou em casa bêbado, por volta das 22h, em companhia de outro homem que ela não conhecia. Depois de perguntar onde ele estava, o homem passou a injuriar e ameaçar a mulher. Além disso, o suspeito disse que iria matá-la, pois não queria ninguém perguntando sobre a sua vida. Nesse momento, a mulher contou que o companheiro ficou ainda mais agressivo e descontrolado, e passou a dar socos no guarda-roupas.

O homem foi localizado e preso após retornar à residência do casal. O suspeito foi levado à 8ª Delegacia de Polícia (Cidade Estrutural), onde foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e injúria. Ele pagou fiança de R$ 1,5 mil e foi levado à Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP).