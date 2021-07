CB Correio Braziliense

O grupo Sabin atua em 54 cidades brasileiras - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

O Grupo Sabin anunciou a abertura de mais três unidades no Distrito Federal. Duas serão abertas no Aeroporto Internacional de Brasília. A expectativa é que a primeira unidade seja inaugurada no próximo mês, em agosto, enquanto a segunda será aberta nos próximos três meses. O grupo já atua em 54 cidades brasileiras e, desde 2012, investiu em torno de R$ 400 milhões em aquisições de unidades em diversas regiões do Brasil.

Na região Norte, o grupom que é referência em medicina diagnóstica, também busca consolidação. O Sabin expandiu sua rede para o estado do Tocantins em um negócio firmado com o Bioclin Laboratório, localizado na cidade de Gurupi, a terceira maior do estado. A estratégia do Sabin é abrir em regiões com grande potencial de crescimento.

Ao todo, a rede atende 5,7 milhões de clientes por ano. Além da unidade em Tocantins, o Sabin atua em Manaus (AM), Belém (PA) e Boa Vista (RR). O Hospital e Maternidade Madre Theodora, em Campinas (SP), também recebe atendimento do grupo no núcleo técnico hospitalar.

Com as novas aquisições, a empresa contratou 410 novos colaboradores no primeiro semestre deste ano.