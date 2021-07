Chega ao fim incêndio em área de Cerrado na Chapada dos Veadeiros

FB Fernando Brito - Enviado Especial

Foi decisiva a atuação dos voluntários da Rede Contra Fogo no enfrentamento ao incêndio florestal. Sediado em Alto Paraíso (GO) - (crédito: Arquivo pessoal)

São João d'Aliança (GO) — Após quase quatro dias de intensa luta contra o fogo, chegou ao fim, na manhã desta quinta-feira (15/7), o incêndio florestal que atingiu vasta área de Cerrado preservado na Chapada dos Veadeiros. Desde a última segunda-feira, segundo estimativa da Defesa Civil Estadual, as chamas devastaram aproximadamente 315 hectares de vegetação na Serra do Paranã, em região localizada no município de São João d'Aliança (GO), distante cerca de 160km de Brasília. Um território pelo menos três vezes maior foi preservado graças à ação de agentes do Corpo de Bombeiros de Planaltina de Goiás, voluntários da Rede Contra Fogo e moradores locais.

Na noite desta quarta-feira (14/7), quatro bombeiros militares e cerca de 20 voluntários partiram para a investida final contra o incêndio que provocava danos desde a última segunda-feira. A ação durou até o início da madrugada. Na manhã desta quinta-feira, restavam dois focos menores, mas os brigadistas extinguiram definitivamente as chamas. A informação foi recebida com grande alívio pela comunidade.

Foi decisiva a atuação dos voluntários da Rede Contra Fogo no enfrentamento ao incêndio florestal. Sediado em Alto Paraíso (GO), o grupo é uma organização da sociedade civil (foto: Arquivo pessoal)

"Na medida do possível, oferecemos todo o suporte necessário para as equipes de combate ao fogo, com alimentação, transporte e acomodações. É maravilhoso ver o Cerrado preservado. Precisamos disso para viver bem. É muito bom voltar a respirar ar puro em vez de fumaça tóxica. Os turistas podem visitar nossas cachoeiras com segurança. Precisamos tirar lições deste episódio, como a necessidade de um maior investimento do poder público na prevenção e contenção de queimadas", disse Pedro Frota, proprietário da pousada Terra Betânia.

Nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, os bombeiros voltaram a ser acionados após moradores avistarem os focos de incêndio remanescentes, mas a resposta dos agentes de segurança foi enfática. "Não existe a menor possibilidade do Corpo de Bombeiros largar esse incêndio na região. Fomos acionados e só vamos sair quando estiver tudo 100% extinto. O monitoramento ainda permanecerá por mais 24 horas, para garantir que não ocorra reignição dos focos", explicou o tenente Paulo Santos, do Corpo de Bombeiros de Planaltina de Goiás.

Foi decisiva a atuação dos voluntários da Rede Contra Fogo no enfrentamento ao incêndio florestal. Sediado em Alto Paraíso (GO), o grupo é uma organização da sociedade civil, custeada com recursos próprios oriundos de doações e atua, especialmente, na Chapada dos Veadeiros. Como o período de seca está apenas começando, muito provavelmente será acionado novamente. Quem quiser contribuir com a ONG pode depositar qualquer quantia utilizando a seguinte chave Pix: CNPJ - 29.216.266/0001-58.