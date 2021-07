SS Samara Schwingel

Ministro da Saúde pediu que segunda dose não fosse antecipada - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Após informar que anteciparia a aplicação da segunda dose para profissionais da educação vacinados com a AstraZeneca, o Governo do Distrito Federal voltou atrás. Segundo o secretário de Saúde, Osnei Okumoto, a decisão de não antecipar o reforço foi tomada após manifestação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Osnei disse que, apesar disso, a medida segue em estudo e aguardando manifestação da pasta federal.

“O ministro solicitou que não houvesse a antecipação das doses. Então, aguardamos confirmação do PNI (Plano Nacional de Imunização)”, informou Osnei em coletiva no Palácio do Buriti nesta quinta-feira (15/7). No início da semana, os gestores do GDF haviam informado que os professores seriam o primeiro grupo a ter a segunda dose antecipada de 90 dias para 60. A intenção era garantir que os profissionais voltassem às aulas presenciais imunizados contra a covid-19.

As aulas da rede pública estão marcadas para voltarem em 2 de agosto. Nesta semana, houve uma troca na chefia da Secretaria de Educação. Hélvia Paranaguá assumiu a pasta no lugar de Leandro Cruz.