Nesta semana, as equipes do GDF Presente estão trabalhando nas proximidades do Hospital Materno Infantil (Hmib) com serviços de poda de árvores. A proposta é garantir segurança aos pedestres e preservar a rede de energia elétrica, já que, ao crescer muito rápido, as plantas ameaçam alcançar a fiação. “Atendemos logo a essa demanda da direção do Hmib, que era mais urgente, porque essas árvores estão localizadas muito próximo à rede de energia elétrica e havia perigo de curto-circuito”, explicou o coordenador do Polo Central Adjacente III, Alexandre Cesar de Oliveira.

Na última sexta-feira (16/7), foram feitas as podas de 44 árvores grandes. Nesta segunda-feira (19/7), os trabalhos continuam. De acordo com Alexandre, os técnicos da Novacap precisaram avaliar o local e mapear os cortes que precisam de atenção e mais urgência.

Ainda segundo o coordenador, dois postos eram os mais vulneráveis e foram feitos na semana passada. Além disso, as equipes também vão colocar fim a uma erosão na calçada de acesso ao Hospital Materno Infantil de Brasília. Depois, irão fazer demarcação de vagas e sinalização do estacionamento.

Com informações da Agência Brasília