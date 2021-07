Covid-19: continua a vacinação de pessoas em situação de rua

MR Mariane Rodrigues

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Nesta quinta-feira (29/7), foram disponibilizadas mais 100 doses de vacina contra a covid-19 para trabalhadores das unidades de acolhimento institucional e para pessoas em situação de rua.

As vacinas estão sendo aplicadas no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), do Gama.

Por se tratar de um público vulnerável, é recomendável a aplicação de dose única, a vacina da Janssen. Ao todo, já foram vacinadas 1,5 mil pessoas vacinadas desse grupo.

Com informações da Agência Brasília