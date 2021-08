PMs abordam motorista em Taguatinga e encontram arma, munição e 21kg de cocaína

DD Darcianne Diogo

Itens apreendidos após abordagem aos três suspeitos - (crédito: PMDF/Divulgação)

Uma abordagem ao motorista e aos passageiros de um carro, em Taguatinga Sul, resultou na apreensão de munição, armas, além de vários pacotes e tabletes de drogas. Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 2º Batalhão (Gtop 22) monitoravam a QSC 19, na madrugada desta segunda-feira (2/8), quando suspeitaram dos ocupantes de um veículo.

No carro, estavam dois jovens, de 18 e 26 anos, além de um adolescente de 16. No automóvel, os PMs encontraram dois tabletes de maconha. O mais velho do grupo assumiu a responsabilidade sobre a droga. Ele alegou que tinha saído do Gama e que entregaria os entorpecentes a uma pessoa em Taguatinga. O carro, segundo ele, pertencia a um amigo, também morador do Gama.

Na casa do suspeito, os policiais apreenderam uma pistola calibre 380 com dois carregadores, 39 balas de diversos tipos, 21 pacotes de cocaína de 1kg cada e mais 11 tabletes de maconha. Os dois homens foram levados para a delegacia do Gama, onde foram autuados por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Os demais ficaram na condição de testemunha.