Conplan aprova projetos que preveem três novos bairros para 20 mil moradores

Novas áreas ficarão em Planaltina, no Setor Habitacional Estrada do Sol e no Setor Habitacional Tororó. - (crédito: Conplan/Divulgação)

O Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) aprovou, em reunião virtual desta quinta-feira (12/8), a criação de três novos bairros no Distrito Federal. Ao todo, 20.315 habitantes serão beneficiados com a iniciativa. Um dos novos loteamentos é a etapa 3 do Setor Habitacional Arapoanga, em Planaltina. Os outros dois ficam na região administrativa do Jardim Botânico — o Parque dos Pinheiros, no Setor Habitacional Estrada do Sol, e a Alameda Nossa Senhora de Fátima, localizada no Setor Habitacional Tororó.

A criação do parcelamento na etapa 3 do Setor Habitacional Arapoanga foi aprovado por 32 votos favoráveis. Com 940 lotes para residências, a área possui um total de 8,65 hectares, com comércio e uso misto, com uma população estimada em 19.697 habitantes. O projeto urbanístico também prevê Espaços Livres de Uso Público (ELUPs), Equipamentos Públicos Comunitários (EPCs) e Urbanos (EPUs).

“As ELUPs e os equipamentos públicos tem esse plus de ajudar a área de regularização a ter uma condição melhor como cidade e trazem mais qualidade de vida aos habitantes”, destaca Mateus Oliveira, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

Jardim Botânico

Para o Jardim Botânico, a criação do Parque dos Pinheiros foi aprovada por 33 votos dos conselheiros do Conplan. O terreno é de 10.483 hectares, com 86 unidades residenciais e uma população estimada em 524 habitantes. Também é previsto para o local mais equipamentos públicos e espaços livres.

Já a Alameda Nossa Senhora de Fátima foi aprovada com 30 votos favoráveis. O terreno tem 2.12 hectares e poderá ter 25 unidades residenciais e uma população estimada em 94 habitantes. Além dos equipamentos públicos, 10% do local será reservado para áreas verdes públicas.

Segundo o Conplan, os projetos urbanísticos dos novos bairros possuem um estudo de impacto ambiental e pareceres favoráveis das concessionárias públicas.

*Com informações Conplan