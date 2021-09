EH Edis Henrique Peres

Duas importantes reservas do Distrito Federal, onde o fogo já havia sido controlado na segunda-feira (6/9), voltaram a ter focos de incêndio. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) atua, novamente, no Parque Parque Nacional de Brasília e na Estação Ecológica de Águas Emendadas para conter as chamas. No total, a corporação combate, pelo menos, 29 focos em toda a capital do país nesta terça-feira (7/9).

O combate ao incêndio em Águas Emendadas começou na segunda, às 14h30, e durou mais de 5h30. Para evitar novos incêndios a corporação monitorou os incêndios que atingiram mais de 10 hectares da Estação Ecológica de Águas Emendadas. Contudo, esta manhã desde às 10h17, a corporação precisou voltar ao local para novo combate às chamas.

O Parque Nacional de Brasília também sofre com o avanço de novos focos de incêndio. Em boletim divulgado pelo CBMDF, ainda na segunda, a situação estava sob controle e o incêndio havia sido contido em uma área isolada. Nesta terça-feira (7/9), o Grupamento de Proteção Ambiental (GPram) está realizando um fogo controlado no local para resguardar a área de um assentamento residencial próximo.

Outro focos

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atua, no total, em pelo menos 30 focos de incêndio na vegetação do Cerrado. Segundo a guarnição, o calor e a baixa umidade do ar são fatores que contribuem para o surgimento das chamas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima de hoje foi de 34°C, com mínima de 18°C. A umidade relativa do ar ficou em máxima de 50°C e mínima de 12°C.



Um dos incêndios listados pela CBMDF é próximo ao Estádio Cerejão e ao viaduto que liga Ceilândia, na altura da QNL, a Samambaia. A corporação atende à ocorrência desde as 12h24 e empenha quatro viaturas e 24 militares.

O outro incêndio florestal está próximo à área da Torre de TV Digital, Setor Habitacional Taquari, no Lago Norte. A CBMDF atende à ocorrência desde às 14h, com uma viatura e cinco militares.