Advogado que atropelou mulher no Lago Sul é denunciado à Justiça

PM Pedro Marra

Crime ocorreu em 25 de agosto, na QI 15 do Lago Sul - (crédito: Reprodução)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) denunciou, na noite de terça-feira (7/9), o advogado Paulo Ricardo Moraes Milhomem, 37 anos, pela tentativa de assassinato contra a servidora pública Tatiana Thelecildes Matsunaga, 40. Em 25 de agosto, após uma discussão no trânsito, ele a atropelou em frente à casa dela, depois de perseguir a vítima por quase 3km. O crime ocorreu na QI 15 do Lago Sul.

A confirmação da apresentação da denúncia consta no site do MPDFT, associada ao inquérito policial no qual Paulo Ricardo foi indiciado. O documento foi protocolado às 20h12 e assinado por Yara Velozo Teixeira, da 3ª Promotoria de Justiça do Tribunal do Júri de Brasília. Agora, caberá ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) aceitar ou não a denúncia.



Caso a corte receba a acusação total ou parcialmente, Paulo Ricardo se tornará réu na Justiça. A reportagem procurou os dois advogados que representam o acusado, mas eles não retornaram o contato. O espaço segue disponível para manifestação.

Habeas corpus

Na mesma data, Paulo Ricardo teve um terceiro pedido de habeas corpus negado. A defesa dele tenta conseguir a liberdade provisória para o acusado. Tatiana Matsunaga segue internada no Hospital Brasília desde a data do crime.

Na última sexta-feira (3/8), o advogado — cujo registro profissional está suspenso — foi transferido para o Centro de Detenção Provisória 2 (CDP 2), no Complexo Penitenciário da Papuda. A decisão partiu da juíza titular da Vara de Execuções Penais (VEP), Leila Cury.

O caso



Na manhã de 25 de agosto, Paulo Ricardo atropelou Tatiana no Lago Sul. O crime foi registrado por câmeras do circuito interno de segurança de uma casa. As filmagens mostra o momento em que a vítima para o carro, um Creta branco, em frente à casa onde mora. O filho mais velho dela, um menino de 8 anos, aguardava dentro do carro.

Segundos depois, o acusado chega em um Idea prata. Ele havia seguido a vítima até em casa, após uma discussão no trânsito. Ele têm um novo desentendimento e, na sequência, Tatiana é atropelada pelo advogado.

Paulo Ricardo foi preso em flagrante, após se apresentar na delegacia acompanhado de um advogado, e teve o carro apreendido para perícia.