Sargento da reserva da Marinha e mulher mantinham laboratório de drogas

DD Darcianne Diogo AM Ana Maria Pol

A operação aconteceu após o monitoramento de agentes da 19ª Delegacia de Polícia (DP) - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (9/9), um sargento da reserva da Marinha e sua esposa, que mantinham um laboratório de drogas em Ceilândia. A operação aconteceu após o monitoramento de agentes da 19ª Delegacia de Polícia (DP).

De acordo com os policiais, o laboratório ficava no interior de uma quitinete, em lote na QNR 3. “Verificamos, inclusive, que era perceptível o forte odor de substâncias entorpecentes no local, mesmo do lado de fora do imóvel”, explicou o delegado adjunto da 19ª DP, Thiago Peralva.

Foram apreendidas porções de maconha, skunk, cocaína, rouphinol; rádio comunicador; embalagens para acondicionamento de droga; cinco balanças de precisão; um pacote de tetracaína; um pacote de cafeína; rolo plástico de filme transparente; nove munições calibre .40; 18 munições de calibre .38; e duas facas.

Segundo o delegado, o sargento e a mulher foram presos pelos crimes de tráfico de drogas, associação para fins de tráfico e posse irregular de munição. “A mulher foi encaminhada para a carceragem da PCDF e o homem para a carceragem da Marinha. Ambos aguardam audiência de custódia e responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição”, ressaltou Thiago Peralva.