Cras é inaugurado no Recanto das Emas neste sábado (11/9)

JE Júlia Eleutério

(crédito: Júlia Eleutério/CB)

O Governador Ibaneis Rocha (MDB) participou da inauguração do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do Recanto das Emas, na manhã deste sábado (11/9), e destacou a importância da obra para atender a população carente. A unidade fica na Praça do Cidadão, localizada na Quadra 113.

Ibaneis pontua que o local irá desafogar o atendimento das famílias do Recanto das Emas que, atualmente, contam com apenas o Cras da quadra 602. "Hoje é um dia de muita alegria, porque 12 mil famílias com atendimento represado aqui no Recanto das Emas vão passar a ter mais uma porta de atendimento. É exatamente isso que nós queremos fazer", ressalta.

O GDF conta com 29 unidades do Cras distribuídas pela capital, sendo dois centros no Recanto das Emas. A nova unidade conta com oito funcionários para atender a população. Serão disponibilizados atendimentos de assistentes sociais, psicólogos, agentes sociais e técnicos sociais.

Ibaneis destaca que a necessidade dos Cras deveria ser motivo de atenção para os governantes, pois é um indício de que o povo está necessitando desse tipo de atendimento. "A abertura do Centro significa que a população precisa dos serviços. Ela está carente, em situação de vulnerabilidade e precisa da atenção do estado", enfatiza.

Para a dona de casa Elinalva Pereira, 66 anos, o novo espaço facilitará o atendimento da população carente da cidade. "É muito bom ter um Cras perto. Vai ser muito importante para as mães e as crianças daqui. Tudo passa por aqui", pontua a moradora do Recanto das Emas. Ela também conta que já recebe atendimento na unidade da quadra 602.

Entre os benefícios acessados por meio do Cras, estão o Cartão Prato Cheio, fornecido a aproximadamente 40 mil famílias no DF, e o Programa Cartão Gás, instituído no último mês de agosto. Com a alta dos preços, Ibaneis também destacou que há a possibilidade de aumentar o recurso disponibilizado benefício, hoje fornecido a cada dois meses no total de R$ 100. "Se o botijão de gás subir, nós vamos colocar mais recursos para que as pessoas possam comprar pelo menos um botijão de gás a cada 2 meses", completou.

De acordo com o GDF, o Recanto das Emas possui a terceira maior demanda da população por atendimento de assistência social, atrás apenas de Samambaia Sul e P Sul, em Ceilândia.