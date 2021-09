RM Rafaela Martins

Filas se formaram em alguns postos de vacinação na manhã desta quarta - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

A movimentação dos adolescentes foi grande na Unidade Básica de Saúde (UBS) 3 do Guará. Fernando Gomes, 14 anos, chegou 30 minutos antes das 8h, horário de abertura dos portões, aguardava ansioso junto à mãe, Fanny Silva. “Tomar a vacina contra covid-19 vai dar mais segurança para voltar a ver os meu amigos e sair de casa”, declarou o menino. Em 2020, Fernando precisou recorrer ao ensino on-line, mas agora está retornando à escola em um esquema de ensino híbrido, que combina aulas presenciais e on-line. Sorridente, a mãe confessou estar mais ansiosa que o filho.

Anunciada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) na segunda-feira (13/9), a vacinação contra a covid-19 para adolescentes de 14 e 15 anos começou nesta quarta-feira (15/9) a todo vapor. O público poderá se imunizar nos mesmos locais em que os jovens de 16 e 17 anos recebem as vacinas.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) disponibilizou 37 pontos de atendimento para a nova faixa etária. Serão 35 postos para pedestres e dois no modelo drive-thru. Não é necessário que o adolescente esteja acompanhado dos responsáveis para se vacinar. Porém, é importante levar o cartão de vacina e documento com foto.

Moradora do Guará, Ana Carolina Chaves, 14, aguardava na fila para receber a primeira dose. Animada, a menina disse que gosta de ir ao shopping e ao parque para se divertir. Com a vacina, a vida poderá voltar a normalidade. “Eu gosto de sair, às vezes, com meus amigos, então estou aliviada por tomar a vacina. Na minha família, todo mundo se imunizou, então estou feliz”, declarou a adolescente. Adriana Aparecida Chaves, mãe da adolescente, ressaltou que está esperançosa. Por ser professora, a mãe demonstrou preocupação e alívio com a abertura da nova faixa etária.