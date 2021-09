Superaquecimento em elevador provoca princípio de incêndio no Setor Comercial Sul

CB Correio Braziliense

Incidente ocorreu no Edifício Jessé Freire. Não houve feridos ou danos materiais - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Um princípio de incêndio na casa de máquinas de um elevador no edifício Jessé Freire, na Quadra 6 do Setor Comercial Sul, assustou os ocupantes do prédio na tarde desta terça-feira (14/9). No entanto, o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) informou que não houve chamas, danos materiais nem feridos e, portanto, o local não precisou ser interditado.

Os bombeiros chegaram ao prédio por volta das 16h, com três caminhões e 13 militares. A ocorrência foi registrada como incêndio em edificação. Ao chegar ao endereço, a equipe de resgate percebeu que os ocupantes do prédio tinham começado a deixar o local e auxiliaram no restante do processo.

O interior do edifício apresentava forte cheiro de fumaça, segundo o Corpo de Bombeiros. Depois de uma vistoria, a equipe determinou que o elevador ficasse interditado no piso térreo. Durante a operação, porém, os bombeiros descobriram que o sistema estava em pane.

O elevador estava parado no quarto andar e transportava quatro mulheres. Os bombeiros conseguiram retirar as ocupantes, e elas não precisaram de atendimento. Ao inspecionarem a casa de máquinas do prédio, os militares constataram um caso de superaquecimento devido ao atrito da correia com a polia da máquina.

O elevador permaneceu interditado durante o restante do dia, e a equipe da empresa responsável pelo sistema esteve no endereço para sanar a pane.