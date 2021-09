"Ninguém vive mais sem internet", afirma secretário Gilvan Máximo

RM Rafaela Martins

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Distrito Federal, Gilvan Máximo, foi o entrevistado do CB.Poder desta quarta-feira (22/9) — programa do Correio Braziliense em parceria com a TV Brasília —. Na bancada, a conversa foi conduzida pela jornalista Denise Rothenburg. De acordo com o responsável pela pasta, o Governo do Distrito Federal (GDF) pretende implementar internet de qualidade em todas as escolas da rede pública até dezembro. Com o surgimento do programa Conecta +, 20 mil pessoas com deficiência foram agraciadas com benefício que facilita a inclusão digital.

O objetivo do GDF é democratizar o acesso à informação para o brasiliense que não possui condições de arcar com o serviço. “Ontem lançamos o programa Conecta + para pessoas com deficiência. Serão 20 mil pessoas contempladas por enquanto. Nós vamos dar um chip de internet 4G, de velocidade rápida, para que essas pessoas possam se conectar. Ninguém mais vive sem internet. Nós vamos colocar internet em todas as escolas do Distrito Federal, será a primeira unidade da federação a ter internet em todas as escolas. Queremos chegar lá até dezembro, mas caso não dê, será até fevereiro, ressaltou Gilvan.

Perguntado sobre a ampliação do programa, o secretário esclareceu que este é só o início de uma longa jornada. O projeto se estenderá aos taxistas, motoristas de aplicativos e famílias de baixa renda no Distrito Federal. “Nosso propósito é democratizar o acesso para todos. Os motoristas, por exemplo, receberão um roteador do GDF e esse serviço será totalmente gratuito. Está chegando a mão amiga do governo da esperança, e agora nós estamos usando a tecnologia para fazer o social também”, destacou o secretário.

5G na capital

Atualmente, a velocidade da internet no Brasil está amparada pelo 4G. Porém, Gilvan garantiu que o 5G está em fase de testes no Distrito Federal, e que isso vai revolucionar não só a capital do país, como o mundo. Com velocidade 100 vezes mais rápida do que a atual, a conexão 5G se aproximará do tempo real.

“O 5G vai facilitar tudo: desde o trabalho no campo, até o veículo autônomo e o avião autônomo. Ele vai revolucionar o mundo e estamos aguardando ansiosos por isso. Eu acho que até fevereiro e março teremos 5G em Brasília. De acordo com a política do Governo Federal, eles vão puxar mais para o lado tecnologia americana, do que da chinesa. O 5G é 100 vezes mais rápido”, ressaltou Gilvan. Além disso, essa evolução também vai contribuir para a área da saúde.

No fim da entrevista, o secretário destacou que os projetos do governador Ibaneis Rocha (MDB) buscam focar no amor, na esperança e no afeto. Para isso, a pasta de ciência, tecnologia e inovação continuará promovendo a parte social.