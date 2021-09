Vacina: idosos com 85 anos ou mais só podem receber reforço 6 meses após 2ª dose

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press )

Teve início, nesta quarta-feira (22/9), a aplicação da terceira dose de vacinas contra a covid-19 em pessoas com 85 ou mais. No entanto, não basta fazer parte desse grupo etário para receber o reforço. A aplicação só está disponível para idosos que tomaram a segunda há, pelo menos, seis meses.

A Secretaria de Saúde (SES-DF) calcula que cerca de 16 mil idosos com mais de 85 anos estão aptos a procurar os postos de atendimento. Para receber a terceira dose, é necessário apresentar documento de identidade com foto e cartão de vacinação.

As vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde para aplicação como reforço, neste momento, é a da Pfizer/BioNTech. Mesmo idosos que tenham recebido as duas primeiras doses de outras fabricantes vão receber o imunizante dessa marca. Em caso de indisponibilidade, a SES-DF poderá oferecer, como alternativa, unidades da Janssen ou da Oxford/AstraZeneca.

Imunossuprimidos

Também nesta quarta-feira (22/9), teve início o agendamento para imunossuprimidos graves e com mais de 18 anos receberem a terceira dose. Esse público precisa ter, no mínimo, 28 dias de intervalo entre a aplicação da segunda dose e o reforço.

O agendamento deve ser feito pelo site vacina.saude.df.gov.br. O atendimento começa na segunda-feira (27/9), nos locais informados no ato do agendamento. A Secretaria de Saúde abriu 11,9 mil vagas inicialmente, mas prevê novas para os próximos dias, a depender do recebimento de doses.

Os imunossuprimidos devem apresentar, novamente, laudo médico original que comprove a doença declarada no momento do agendamento. No dia da vacinação, será necessário fornecer o documento sobre a condição de saúde, um de identificação com foto e o cartão de vacinação — com data de aplicação das duas doses anteriores.