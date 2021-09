Saruê e burro mobilizam atendimentos da polícia neste fim de semana

CB Correio Braziliense

(crédito: PMDF/Divulgação)

Entre a noite de sexta-feira (24/9) e este sábado (25/9), dois animais mobilizaram os atendimentos da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma saruê e um burro foram resgatados e recolhidos. O primeiro atendimento ocorreu na noite de sexta, em uma casa no Lago Norte.

Segundo a PMDF, por volta das 23h50, a equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (Bpma) foi acionada para uma ocorrência de resgate de animal silvestre. Chegando ao local no Lago Norte, o dono da casa autorizou a entrada dos policiais que encontraram o saruê no quarto, em cima da cama e ao lado de uma aparelho de som. A equipe realizou o resgate e a soltura do animal em seu habitat.

Já na manhã de sábado, a equipe do 13° Batalhão evitou um acidente de trânsito na BR 070 em Sobradinho ao perceber que havia um burrinho atravessando a pista. Segundo testemunhas, o animal estava entrando e saindo da pista, assustando vários motoristas que passavam pelo local.

Uma equipe da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri-DF) foi acionada e fez o recolhimento do equino.