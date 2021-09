Homem é preso na BR-020 ao 'fechar' carro de ex-namorada e provocar acidente

RM Rafaela Martins

Condutora afirmou à polícia que havia sido agredida pelo acusado em outras ocasiões, mas não registrou ocorrência - (crédito: PRF/Divulgação)

Policiais rodoviários federais prenderam, na tarde desta segunda-feira (27/9), um homem de 33 anos que dirigia um caminhão "fechou" propositalmente o carro da ex-mulher e provocou um acidente na BR-020, perto da divisa do Distrito Federal com Goiás. A manobra fez com que o carro da vítima saísse da pista.

Acionados para atender a ocorrência de um acidente na altura do Km 59, os policiais encontraram três pessoas em uma discussão. Além disso, havia um caminhão na via, com marcas de colisão, e um Chevrolet Celta fora da pista. Ao conversarem com os presentes, a equipe da PRF flagrou outro crime.

Os envolvidos na ocorrência relataram que o condutor do caminhão "fechou" o carro da vítima, ex-mulher dele, por ciúmes. Ela estava acompanhada do atual namorado. Ninguém se feriu, mas o carro ficou avariado.

Aos policiais, a vítima relatou que ter sido agredida pelo motorista do caminhão em outras ocasiões, mas nunca registrou ocorrência. Diante dos fatos, os policiais prenderam o suspeito por violação à Lei Maria da Penha e o encaminharam para a 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

Com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF)