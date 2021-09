DF terá segunda-feira com máxima de 31ºC e pouca chance de chuva

PM Pedro Marra

Com temperatura máxima de 31ºC e mínima de 16ºC, o Distrito Federal terá poucas chances de chuva nesta segunda-feira (27/9). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de um dia com poucas nuvens, podendo passar a ter muitas no decorrer do dia. A umidade relativa do ar ficará entre 30% e 90%. Durante a semana, o tempo também deve ficar quente.

“Hoje temos uma pequena chance de chuva. Se chover, será entre a tarde e à noite. Hoje o sol começa a aparecer um pouco mais. Em comparação com a semana passada, essa deve diminuir as chuvas e começar a aquecer de novo. A umidade, a partir de amanhã, começa a cair um pouco, indo para 20 a 30%. ”, destaca o meteorologista Olívio Bahia.

O especialista destaca que o calor deve predominar nesta semana. “Aparentemente, teremos pouca chance de chuva, o que não podemos descartar. Mas, nessa semana, volta a aumentar a temperatura e deve voltar a chover depois de 5 de outubro. Pelo menos outubro parece iniciar relativamente bem (as chuvas frequentes)”, destaca Olívio.

Neste mês de setembro, o volume de chuva esperado é de 46,6mm. Segundo o meteorologista, choveu 18mm no Gama, 11,2mm em Brazlândia e 5,8mm em Brasília. “Nessa época do ano, qualquer umidade pode dar pancada de chuva. Mas choveu pouco para o que é esperado para o mês”, comenta.



Estragos da chuva

A chuva da última sexta-feira veio com força no DF, e provocou estragos na capital federal. Uma árvore que ficava entre o prédio do BRB Serviços e o edifício Varig, no Setor Comercial Norte, tombou com o vento. Os galhos atingiram as vidraças do BRB, quebrando algumas delas. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), duas mulheres ficaram levemente feridas.

Na Rodoviária do Plano Piloto, o teto de gesso caiu na plataforma superior e as luzes foram desligadas. Não houve há relatos de feridos. Em frente ao Palácio do Buriti, parte do alambrado colocado na praça, que está em reforma, tombou com a forte ventania. A região do Lago Norte ficou sem energia por aproximadamente uma hora e meia. De acordo com relatos de moradores, o apagão ocorreu por volta das 19h50.

A empresa Neoenergia Brasília realizou manobras na rede elétricas, e por volta das 21h30, a luz voltou às unidades consumidoras da região. Ao menos, sete quadras foram afetadas, segundo informações de moradores.