Exposição de orquídeas terá flores a preços promocionais no DF

Evento vai oferecer cursos de cultivo de orquídeas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal vai receber, no próximo fim de semana, a 16ª Exporquídea, exposição de orquídeas realizada há 20 anos. A edição de primavera será entre sexta (1°/10) e domingo (3/10), na Casa da Cultura do Guará. Com entrada gratuita, a feira vai funcionar das 9h às 18h e oferecer mais de 300 espécies de orquídeas, com preços variando entre R$ 5 e R$ 100. A Exporquídea terá também exposição e venda de quadros.

Durante os dias do evento, o público terá contato com seis expositores, orquidófilos de todo o Brasil, que vão exibir orquídeas floridas e trocar técnicas e conhecimentos de cultivo. Serão quatro vendedores de orquídeas, um de suculentas e um de rosas do deserto. Segundo os organizadores, as plantas serão oferecidas a preços promocionais, ao menos, 50% inferiores aos valores praticados pelo mercado.

Na feira, serão realizadas oficinas gratuitas de cultivo de orquídeas para adolescentes e adultos. Serão quatro turmas, das 11h às 12h e das 16h às 17h, no sábado (2/10) e no domingo (3/10). Não é necessário fazer inscrição prévia.

A exposição deixou de acontecer durante a interdição do Teatro Nacional Cláudio Santoro, casa da maior parte das edições, e em 2020, por conta da pandemia da covid-19. A Exporquídea é organizada pelo grupo Orquídea Brasília, organização familiar responsável por difundir o cultivo de orquídeas.

16ª Exporquídea



Data : de sexta (1°/10) a domingo (3/10)



: de sexta (1°/10) a domingo (3/10) Horário : das 9h às 18h



: das 9h às 18h Local: Casa da Cultura do Guará. Acesso pelo estacionamento ao lado da Feira Permanente do Guará, próximo à Estação Feira do metrô.

Oficina de cultivo de orquídeas