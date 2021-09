Depoimento de médico que ameaçou dono de pizzaria será em duas semanas

CB Correio Braziliense

Thiago Zacariotto Lima Alves atua como médico radiologista - (crédito: Reprodução)

O médico radiologista Thiago Zacariotto Lima Alves, 41 anos, foi intimado a prestar depoimento em 13 de outubro, na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Ele deverá dar explicações sobre o que fez no último domingo (26/9), quando usou uma arma para ameaçar o dono e os funcionários de uma pizzaria na 205 Sul.

Thiago protagonizou a cena devido à suposta demora na entrega de uma pizza pedida por meio de aplicativo. A polícia ainda não tem informações sobre a origem da arma usada no episódio. Até essa quarta-feira (29/9), ele não havia comparecido à delegacia.

O dono da pizzaria registrou boletim de ocorrência na 1ª DP. Ao Correio, o empresário ameaçado contou que o cliente havia esquecido de atualizar o endereço de entrega no aplicativo e, por isso, o pedido não havia chegado até o cliente. Três dias antes, Thiago havia se mudado para um novo endereço, na 112 Sul.

Essa não foi a primeira ocorrência associada ao médico. Em 2016, o Ministério Público do Maranhão (MPMA) pediu pela condenação dele por crime de improbidade administrativa. O radiologista foi acusado de contratar, sem abertura de licitação, mais de R$ 1,2 milhão em serviços no período em que foi secretário municipal de Saúde no estado.

Em 2014, Thiago foi acusado de intimidar a mãe da então namorada. Ela relatou que havia sido xingada e ameaçada pelo médico depois de a filha levá-lo para morar na casa da família, no Lago Sul.