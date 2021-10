Entrega de maquinário agrícola a produtores beneficia mais de 900 famílias

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB)

A Secretaria da Agricultura do Distrito Federal (Seagri) vai entregar, nesta sexta-feira (1º/10), 104 maquinários e implementos agrícolas a 20 associações e cooperativas representativas de produtores rurais localizadas no DF e na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (Ride), beneficiando 916 famílias. O evento acontecerá às 9h30, na Casa do Cerrado.



Serão entregues pela pasta tratores e microtratores com implementos e tanques resfriadores de leite, adquiridos por meio de fontes diversas, como recurso de emenda parlamentar e convênios federais, totalizando um investimento de mais de R$ 2,2 milhões.



As entidades de agricultores contempladas foram selecionadas por meio de chamamento público, que contou com a participação de 52 instituições. Os bens serão disponibilizados às associações e cooperativas por um período de até cinco anos, sem finalidade lucrativa, por meio de acordo de cooperação com a Seagri.



O objetivo é atender às demandas das comunidades rurais beneficiadas e para fomentar o desenvolvimento regional, a geração de renda e a permanência das pessoas no espaço rural. “São maquinários que vão ajudar de forma significativa o desenvolvimento do nosso espaço rural”, afirmou o secretário-executivo da pasta, Luciano Mendes.



No evento, serão entregues ainda contratos de regularização de terras públicas rurais no DF e cartas de crédito do Fundo Distrital de Desenvolvimento Rural (FDR), com recursos da ordem de R$ 375 mil. O FDR visa promover o desenvolvimento rural no Distrito Federal, com ações que permitam o aumento da produção e da produtividade, da renda, da segurança alimentar e a permanência no espaço rural.

Serviço



Evento: Entrega de equipamentos disponibilizados pela Seagri-DF a entidades representativas de produtores rurais do DF e Ride

Data: 9h30 desta sexta-feira (1º/10)

Onde: Fundação Casa do Cerrado, no Parque Estação Biológica, na Asa Norte (em frente à Emater)

Com informações da Secretaria da Agricultura do DF