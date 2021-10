Covid-19: confira onde se vacinar neste sábado; postos funcionam até as 22h

PM Pedro Marra

Lucas Benatos, 26 anos, ficou duas horas na fila de vacinação da UBS 1 da Asa Sul para receber a 2ª dose - (crédito: Pedro Marra/CB/D.A Press)

A aplicação antecipada da segunda dose das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer contra a covid-19 teve forte movimento nessa sexta-feira (8/10), no Distrito Federal. Por volta das 16h30, na UBS 1 da Asa Sul, havia cerca de 100 pessoas aguardando o atendimento. Segundo a Secretaria de Saúde do DF (SES), nessa sexta-feira, 43.498 completaram o ciclo vacinal, chegando a um total de 1.359.342 — o que representa 52,72% do público-alvo da campanha. Aqueles que tomaram a primeira dose somam 2.221.867, o que corresponde a 86,17% da população que pode receber as vacinas. A terceira dose foi aplicada em 43.319 moradores da capital.

O casal Maria da Conceição Magalhães, 71, e Manoel Magalhães, 74, recebeu o reforço da Pfizer na UBS 1 da Asa Sul. “Perdi amigos, muitas pessoas próximas desde que começou a pandemia. Pessoas que não tinham se vacinado, porque não tinha vacina, e gente que não precisava ter perdido. Por isso que a vacina dá uma proteção boa”, avalia a professora de medicina em uma faculdade particular. Para marido, a terceira dose é sinônimo de alívio. “Essa vacina vai me proteger no trabalho, mas vai mudar pouco a minha rotina nos próximos dias. Espero que a vacinação avance cada vez mais. Nunca mais viajei, mas é possível que, no final do ano, a gente viaje”, adianta o assessor parlamentar.

O morador do Sudoeste Lucas Benatos, 26 anos, ficou mais de duas horas na fila de vacinação da UBS 1 da Asa Sul, na Quadra 612, antecipar a segunda dose da AstraZeneca. “Eu estar imunizado não impede de levar vírus para outra pessoa. Não é o momento de liberar tudo, até porque não está todo mundo completamente imunizado”, opina.

A estudante do 1º ano do ensino médio, Ana Júlia Gouveia, 15, sofreu com perdas familiares para a covid-19. Em maio, o bisavô morreu por complicações da doença, e em setembro, ela soube da morte do avô. “Me vacinei, mais ainda fico preocupada”, confessa a moradora da Asa Norte.

Boletim

A Secretaria de Saúde registrou, nessa sexta-feira, 16 mortes por complicações da covid-19. Desta forma, o total de óbitos, no DF, chegou a 10.585. Com os 1.052 novos diagnósticos positivos notificados nessa sexta-feira, a capital conta com 504,7 mil casos confirmados de infecções pelo novo coronavírus.

Nessa sexta-feira, a taxa de transmissão da covid-19 ficou em 1,14, número um pouco menor do que o observado na quinta-feira, quando foi de 1,15. O último indicador mostra que a cada 100 pessoas infectadas com a doença podem contaminar outras 114. A média móvel de casos ficou em 1.226,57, 33,8% maior do que há 14 dias. No mesmo período, a taxa de mortes encontra-se em 15, com alta de 8,2%, o que mostra estabilidade.

Até sexta-feira, a taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva (UTI) covid-19 em hospitais públicos estava em 67,3%. Dos 128 leitos, 66 estavam com pacientes, 32 vagos, 10 aguardavam liberação e 20 encontravam-se bloqueados. Na rede privada, o índice estava em 86,6% de ocupação. De todos os 192 leitos, 164 estão em atendimento, 26 estavam livres e dois, bloqueados.

Onde se vacinar neste fim de semana

Sábado (9/10)

Primeira dose 18 anos ou mais

UBS 2 Asa Norte

UBS 2 Sobradinho 2

Primeira dose de 12 a 17 anos

UBS 2 Sobradinho 2

Dose de reforço para idosos e profissionais de saúde

UBS 7 Ceilândia

UBS 2 Sobradinho 2

UBS 3 Taguatinga

UBS 12 Samambaia

UBS 2 Recanto das Emas

Praça dos Cristais (drive-thru)*

Segunda dose

UBS 2 Asa Norte (A e C)

UBS 7 Ceilândia (A e P)

UBS 2 Sobradinho 2 (A, P e C)

UBS 3 Taguatinga (A, P e C)

UBS 12 Samambaia (A, P e C)

UBS 2 Recanto (A, P e C)

Praça dos Cristais — drive-thru (A)*



Domingo (10/10)

Primeira dose 18 anos ou mais

UBS 2 Asa Norte

Dose de reforço para idosos e profissionais de saúde

UBS 7 Ceilândia

UBS 3 Taguatinga

UBS 12 Samambaia

UBS 2 Recanto das Emas

Praça dos Cristais — drive-thru*

Segunda dose

UBS 2 Asa Norte (A e C)

UBS 7 Ceilândia (A e P)

UBS 3 Taguatinga (A, P e C)

UBS 12 Samambaia (A, P e C)

UBS 2 Recanto (A, P e C)

Praça dos Cristais — drive-thru (A)*



*Posto drive-thru da Praça dos Cristais funciona das 18h às 22h

**AstraZeneca (A), Pfizer (P) e CoronaVac (C)