Homem é encontrado, ferido e dopado, em crime desvendado no Gama

RD Ricardo Daehn

(crédito: PCDF/Divulgação)

Desaparecido desde às 12h da última quinta (21/10), um homem foi encontrado, na manhã de ontem (22/10), às margens da DF-180, à altura da Ponte Alta do Gama, vestido apenas de cueca, e com as mãos amarradas, além de estar com várias lesões pelo corpo. Foi a partir da circunstância incomum, que agentes da Seção de Homicídios da 20ª DP (Gama) souberam que o homem estava internado no Hospital Regional do Gama.

Feita investigação, a partir do estado da vítima, visivelmente dopada, e depois de contato com familiares que informaram o desaparecimento de vários objetos de um escritório do homem, localizado em Taguatinga, foi possível detectar indícios de crime. "Ainda não temos ciência de qual substância foi utilizada para dopar a vítima. Só será determinada após resultados de exame", explica o delegado da 20ª, Paulo Delta.

Presa em flagrante, uma autora, que confessou o crime, assumiu ter dopado a vítima. Na noite da própria sexta-feira, foi possível localizar, em Samambaia, outros dois comparsas que estavam com a maior parte dos objetos roubados. Todos os criminosos foram autuados em flagrante de latrocínio tentado, e sujeitos à força da Justiça. A tipificação do crime se deu, uma vez que o homem segue internado, em estado sensível, e houve tentativa de matá-lo com a finalidade de roubo.