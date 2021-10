DF terá sábado com máxima de 31ºC e chuva no fim da tarde, diz Inmet

PM Pedro Marra

(crédito: Ed Alves/CB)

Mesmo com a temperatura máxima podendo chegar a 31ºC, o Distrito Federal pode ter pancadas de chuva isoladas no fim da tarde e começo da noite deste sábado (23/10). A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que registrou mínima de 15ºC em Águas Emendadas e 17ºC no Plano Piloto às 6h. A umidade relativa do ar deve ficar entre 95% e 40%.

Segundo o meteorologista do Inmet, Cleber Souza, esse fenômeno de mudança no tempo se dá pela junção do calor com aumento da umidade relativa do ar. “Será igual ontem. Hoje vai aquecer mais em relação aos outros dias. Ontem, a temperatura foi de 27ºC, e ela sobe um pouco hoje. O sol predomina na parte da manhã com muitas nuvens. Devido ao calor na parte da tarde e aumento da umidade, gera as nuvens, que podem provocar essas pancadas a partir da tarde”, explica.

O especialista acrescenta que o DF pode ter forte chuva no fim do dia. “Nesta época do ano, as chuvas vêm acompanhadas de rajadas de vento. Um alerta amarelo (perigo potencial) foi divulgado em nosso site”, esclarece Cleber.

De acordo com o meteorologista, os próximos dias no DF podem ser de chuvas mais frequentes ao longo do dia. “É por causa de uma nova frente fria avançando pelo Sul entre hoje e amanhã. A partir do fim do dia da manhã (de domingo), devem ter chuvas significativas. O calor com a alta umidade deve favorecer essa mudança”, conclui.



Nos casos de destelhamento devido aos ventos fortes, a orientação da Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF) é de permanecer dentro da residência e procurar abrigo, como uma mesa ou cama, para evitar ser atingido por cacos e pedaços de telha.

Em veículos, a dica é não passar por locais alagados. Se o condutor não conseguir ver o meio-fio, que tem em torno de 25 centímetros de altura, o ideal é mudar de rota para não perder o veículo e não arriscar a própria vida. Em casos de alagamento, o motorista deve sair do carro imediatamente.

Quando as chuvas forem acompanhadas de raios, é importante não usar telefone ligados em tomadas e não ficar próximo de canos, janelas e portas metálicas. Para quem estiver na rua quando começar uma chuva, a Defesa Civil faz as seguintes recomendações:



Não segurar objetos metálicos longos, como varas de pesca e tripés;

Não empinar pipas ou aeromodelos com fio;

Não andar a cavalo;

Não permanecer na água;

Evitar lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios, como pequenas construções não protegidas (celeiros, tendas ou barracos) e veículos sem capota, como tratores, motocicletas ou bicicletas;

Não permanecer em áreas abertas, como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

Não permanecer no alto de morros ou no topo de prédios;

Não se aproximar de cercas de arame, varais metálicos, linhas elétricas aéreas e trilhos;

Nunca se abrigue debaixo de árvores isoladas.

Com informações da Defesa Civil do Distrito Federal (DCDF)