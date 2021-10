Motorista de aplicativo dorme ao volante e capota carro na BR-070

PM Pedro Marra

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Um motorista de transporte por aplicativo, identificado como Jonathan, 28 anos, dormiu ao volante e capotou o carro na manhã deste domingo (24/10), na BR-070, e caiu da Ponte do Rio Descoberto, sentido Águas Lindas de Goiás (GO), quando passava pela via. Segundo o tenente Renato Augusto, oficial de informação pública do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o único passageiro era o condutor.

O veículo, um Renault Kwid, de cor branca, colidiu com a proteção da ponte e caiu no barranco, com 10 metros de altura, com a porção traseira dentro do rio. “(Ele) foi retirado por nossas equipes, consciente, orientado e estável, mas reclamando de dor no tórax”, afirma o militar.

Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, o condutor estava fora do veículo e sentado, reclamando de dores na região do tórax. “O barranco é muito íngreme, então foi preciso o uso de cordas e de prancha. Ele foi estabilizado, puxado para cima, colocado na nossa ambulância e transportado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC)”, acrescenta o tenente do CBMDF.

Acionado às 6h36, o CBMDF atendeu a ocorrência com três viaturas e 13 militares. Quando as equipes da corporação estavam de saída, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegou para ficar responsável pelo trânsito da via.

Confira a ação dos bombeiros:

Com informações do Corpo de Bombeiros Militar do DF