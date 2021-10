Ipê cai e destrói parte da cozinha e da sala de uma casa em Planaltina

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma família de Planaltina passou por um susto na tarde desta terça-feira (26/10). O casal e a filha estavam dentro de casa quando um ipê caiu e destruiu parte da residência. A árvore atingiu a cozinha e parte da parede da sala.

O caso aconteceu em uma área rural conhecida como Rajadinha III, às margens da DF 250, por volta das 16h09. A árvore caiu sobre a casa e quebrou telhado e o madeiramento de sustentação, além de romper a viga de concreto da cozinha e parte da parede.

Segundo a família, no momento da ocorrência chovia muito no local. Felizmente, nem os pais nem a filha se feriram no episódio.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência com 3 viaturas e 16 militares. A defesa civil foi acionada para uma avaliação de risco.