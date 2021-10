CB Correio Braziliense

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, definiu novas regras de prevenção à covid-19 em escolas privadas com a revogação de cinco itens e a alteração de mais dois. A norma, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quinta-feira (27/10), estabelece novas diretrizes que deixam de seguir a orientação de distância do Guia de Implementação de Protocolos de Retorno das Atividades Presenciais nas Escolas de Educação Básica do Ministério da Educação.

De acordo com o texto publicado, os números 1 e 11 do item F do decreto anterior, que determinavam o cumprimento dos protocolos e medidas de segurança gerais estabelecidos e a modificação das atividades desportivas de forma que fossem realizadas, preferencialmente, ao ar livre ou em ambientes ventilados, foram alterados.

Além disso, tornam-se sem efeito os números 3, 7, 8, 18 e 22 do item F, que previam disposição das cadeiras e mesas de modo a respeitar a distância mínima entre as pessoas, delimitação, por meio de sinalização, da capacidade máxima de pessoas nas salas de aula, bibliotecas, ambientes compartilhados e elevadores, readequação dos espaços físicos, jogos recreativos, esportivos e outros eventos permitidos devem respeitar o distanciamento mínimo e os respectivos protocolos específicos constantes do decreto.

Aulas presenciais

O governador Ibaneis Rocha fixou em 3 de novembro de 2021 o retorno às aulas no modelo 100% presencial na rede pública do DF. Segundo o governador, o avanço da vacinação contra a covid-19 pesou para a decisão. "Avanço da vacinação e as baixas taxas de transmissão", explicou. Um dia antes, na quinta-feira (21/10), a secretária de Educação do DF, Hélvia Paranaguá havia anunciado a decisão de abandonar o ensino híbrido na capital federal.