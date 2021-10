RM Rafaela Martins

(crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

O Governo do Distrito Federal (GDF) vai cadastrar ambulantes para o feriado do Dia dos Finados, 2 de novembro. Serão disponibilizadas 55 autorizações para a comercialização de produtos nas proximidades do cemitério Campo da Esperança, no Plano Piloto. Os interessados devem comparecer à Secretaria Executiva das Cidades para fazer cadastro e preencher requerimento nesta quarta-feira (27/10).

Caso o credenciamento ultrapasse o número total de ambulantes previstos, será realizado sorteio na quinta-feira (28/10), às 10h, na Subsecretaria de Mobiliário Urbano e Apoio às Cidades da Secretaria Executiva das Cidades – SEPN 511, bloco A, térreo (no prédio da Agência do Trabalhador).

O resultado será publicado no mesmo dia no site da Secretaria de Governo do Distrito Federal. A entrega das autorizações será feita na sexta-feira (29/11), mediante o comprovante de pagamento do preço público.

Para isso, é obrigatório apresentar os seguintes documentos (originais e cópias):

2 fotos 3×4



Registro Geral (RG)



Cadastro de Pessoa Física (CPF)



Certificado de Microempreendedor Individual (optante) MEI: os ambulantes optantes pelo Simples Nacional ficam isentos do pagamento da taxa de ocupação de área pública, nos termos do Artigo 7° da Lei 6.190/2018, sendo obrigatória a comprovação de quitação dos impostos/taxas inerentes ao Simples Nacional



Comprovante de endereço: caso não seja titular, apresentar declaração do proprietário do domicílio



Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável: para fins de comprovação do disposto no Artigo 16 da Lei 6.190/2018



Para aqueles que já possuem cadastro, basta apresentar documento com foto e preencher requerimento manifestando interesse em trabalhar.

Funcionamento

Das 55 autorizações a serem concedidas, 30 são para barracas, sendo 20 posicionadas na lateral do Mercado das Flores e 10 no estacionamento 6 do Parque da Cidade.

As outras 25 são para caixeiros — vendedores com mercadorias em caixas de isopor ou carrinhos menores. O posicionamento acontecerá na entrada principal do cemitério (15) e no estacionamento 6 do Parque da Cidade (10).

É proibida a venda de bebidas alcoólicas. Os ambulantes contemplados para trabalhar no estacionamento 6 poderão vender flores.

Veja os locais disponíveis para realizar o trabalho:

Mapa 1:

Mapa 1 - ambulantes autorizados no Campo da Esperança (foto: divulgação/Secretaria de Governo)

Mapa 2:

Mapa 2 - ambulantes autorizados no Parque da Cidade (foto: divulgação/Secretaria de Governo)