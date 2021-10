CB Correio Braziliense

A Secretaria de Trabalho do Distrito Federal abriu 360 vagas para cursos gratuitos que capacitarão mulheres em situação de vulnerabilidade econômica na capital. As aulas serão em Ceilândia e começam na próxima quarta-feira (3/10), com atividades presenciais em uma estrutura montada na Praça da Bíblia. As inscrições devem ser feitas de forma on-line, até quinta-feira (28/10).

A iniciativa oferece formação profissional e capacitação em maquiagem, auxiliar de escritório, design de sobrancelhas, cabeleireira, manicure e pedicure, e extensão de cílios. Os cursos fazem parte do projeto "Mulheres Vencedoras — Capacitação e Profissionalização Feminina" e estão abertos para pessoas do gênero feminino, maiores de 16 anos, moradoras do Distrito Federal e que estejam desempregadas.

Para participar do curso, ministrado pelo Instituto Missão Hoje, é preciso preencher um formulário on-line, disponível no site da Secretaria do Trabalho, até quinta-feira (28/10). De acordo com o edital, a preferência no processo seletivo é para mulheres moradoras do Sol Nascente, Pôr do Sol e Ceilândia, que estejam desempregadas e que tenham cadastro em programas sociais.

As contempladas serão divulgadas na sexta-feira (29/10), por meio do site da Secretaria de Trabalho. As mulheres selecionadas deverão comparecer ao local onde ocorrem os cursos, com identidade (RG) ou documento equivalente com foto, comprovação de registro no Cadastro Geral de Pessoas Físicas (CPF), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), última página e posterior em branco ou digital impressa, comprovante de residência no DF ou declaração de próprio punho.