Homem é preso suspeito de usar barra de ferro para matar conhecido na Estrutural

PM Pedro Marra

O acusado do homicídio golpeou a vítima na cabeça com uma barra de ferro na Estrutural - (crédito: PCDF/Divulgação)

Um homem foi preso em flagrante, na Estrutural, acusado de assassinar um conhecido após uma briga, na madrugada de quinta-feira (28/10). Agentes da 8ª Delegacia de Polícia (SIA) prenderam o suspeito horas depois, à tarde. O agressor usou uma barra de ferro para agredir a vítima na cabeça, o que a levou à morte.

O acusado e a vítima estavam juntos em uma distribuidora de bebidas e, depois de saírem do estabelecimento, continuaram a beber onde o acusado pelo crime vivia em situação de rua — um espaço coberto apenas por uma lona. Os dois teriam discutido por causa de uma garrafa de coquetel alcoólico.

O boletim de ocorrência informa que o corpo da vítima foi encontrado em um conjunto da Quadra 5, no Setor Oeste da Estrutural. Em depoimento, uma testemunha afirmou que ouviu uma briga no endereço ao lado, por volta da 1h de quinta-feira (28/10), mas não saiu de casa para ver o que acontecia. Ela acrescentou que a rua é "muito escura" e que pessoas costumam usar o jardim em frente à casa dela para esconder drogas.

A esposa da vítima — com quem era casada havia seis anos e tinha um filho — confirmou a identidade do companheiro. Ela disse que o marido não tinha qualquer desafeto conhecido. Ele havia saído de casa no dia anterior, por volta de meio-dia, para trabalhar. Depois disso, não voltou mais.

Preso, o suspeito do crime foi encontrado usando uma bermuda, escondida por baixo de uma calça comprida, que tinha vestígios de sangue da vítima. Ele deve responder por homicídio qualificado, crime cuja pena varia de 12 a 30 anos de prisão.