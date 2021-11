Grupos farão protesto contra vandalismo em Pedra Fundamental do DF

EH Edis Henrique Peres

(crédito: Divulgação/Reprodução)

Após o ato de vandalismo contra a pedra Fundamental, em Planaltina, que foi atingida por cerca de 17 tiros — dos quais 10 atingiram a placa de bronze original —, cerca de 15 entidades da sociedade civil farão protesto às 16h desta segunda-feira (1/11) contra o abandono da região. O monumento está localizado no Morro do Centenário e é o marco inicial da capital do país, construído em 1922. O ato poderá ser acompanhado por live do Facebook no grupo @Ecomuseu Pedra Fundamental.

Robson Eleutério, 60 anos, historiador e coordenador do Ecomuseu Pedra Fundamental, explica que a população já tem alertado sobre a necessidade de melhorias para a manutenção do monumento. “A Pedra é constantemente visitada por casais, moradores e interessados, mas o local não tem iluminação, fica em uma área isolada e sofre com o esquecimento. E ele não é apenas um patrimônio específico do DF, mas de interesse nacional”, destaca.

O protesto pretende chamar a atenção para a necessidade de valorização da Pedra Fundamental. “Queremos a criação de um parque na área, pois além da Pedra, todo o entorno precisa de proteção. Também vamos cobrar outras atuações como iluminação, policiamento e campanhas educativas. É importante que a população entenda a importância da Pedra para a nossa cultura e história”, salienta o historiador.



Investigação

O deputado distrital Claudio Abrantes (PDT) registrou, ainda no domingo (31/10), boletim de ocorrência na 16ª Delegacia de Polícia. “Esse atentado é um fato lamentável e que atinge cada cidadão da nossa capital, nossa história, nossa cultura. Entrego essa triste situação às autoridades para que seja investigada, para que o rigor da lei se faça”, pontua. Claudio Abrantes também apresentou, recentemente, um projeto de lei (PL) que cria o Parque da Pedra Fundamental, com o objetivo de preservar tanto o monumento, quanto a fauna e a flora ao redor do marco inicial da capital do país. O projeto está em tramitação na Câmara Legislativa do DF (CLDF).

De acordo com informações, a Polícia Civil esteve no local e deu início às investigações para localizar os infratores. A Pedra Fundamental completará 100 anos em 7 de setembro de 2022 e tem cerca de 3,75m de altura.

Para esta terça-feira (2/11), outro ato está previsto para ser realizado. O “Abraço à Pedra Fundamental” é organizado pelo Grupo de Caminhadas de Brasília (GCB), que irá realizar uma trilha de 6km.

O ponto de encontro do grupo será no Posto Colorado, às 7h30. O convite divulgado pelo GCB pontua: “vamos apreciar as belas paisagens do Vale do São Bartolomeu e ao mesmo tempo manifestar nossa defesa do marco zero de Brasília e repudiar a agressão sofrida pela Pedra”.