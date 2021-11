Jovem de 14 anos sofre queimaduras após choque em rede elétrica

CB Correio Braziliense

(crédito: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press)

Um jovem de 14 anos tomou um choque elétrico e sofreu queimaduras após se aproximar de um poste de energia. O caso ocorreu na noite de sábado (30/10), em Arapoanga, na região de Planaltina (DF). Chovia forte na hora do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.



De acordo com os bombeiros, a vítima teve queimaduras no quadril e no abdômen, além de ferimentos nos punhos. O adolescente estava consciente e orientado durante o atendimento, mas se queixava de dores na cabeça e do abdômen.



Após o socorro, o jovem foi encaminhado para o Hospital de Planaltina. O Correio aguarda informações sobre o estado de saúde da vítima.



Em nota ao Correio, a Neoenergia Brasília informou que “lamenta ocorrido e aguarda apuração por parte das autoridades competentes e posterior laudo pericial que deve esclarecer sobre o que ocasionou a fuga de energia na estrutura”.