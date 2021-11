CB Correio Braziliense

Após pedido da defesa do advogado de Paulo Ricardo Milhomem, o Tribunal do Júri de Brasília devolveu o carro que Paulo dirigia quando atropelou a servidora pública e a também advogada Tatiana Matsunaga após uma briga de trânsito no Lago Sul. O caso aconteceu em 25 de agosto e desde então, o Fiat Idea usado no crime estava apreendido.

A defesa de Paulo, representada pelo advogado Leonardo de Carvalho e Silva, pontuou à Justiça que o veículo já passou pelas perícias técnicas e que a esposa do réu precisaria com urgência do carro para o transporte da filha do casal, de 4 anos.

A decisão favorável à liberação do veículo foi emitida na última terça-feira (26/10), pelo Juiz Frederico Ernesto Cardoso Maciel, que determinou a restituição do Fiat Idea para a família.

Mais de dois meses depois do ocorrido, Tatiana Matsunaga continua internada em um hospital particular do Distrito Federal. Paulo está preso e teve o registro de advogado suspenso na Ordem dos Advogados do Distrito Federal (OAB-DF).

Relembre

O crime aconteceu em uma quarta-feira, 25 de agosto, e foi registrado por câmeras do circuito interno de segurança de uma residência do Lago Sul. A filmagem mostra o momento em que a mulher estaciona o carro, um Creta branco, em frente de casa, com o filho de 8 anos dentro do veículo.

Segundos depois, Paulo, dirigindo o Idea prata, aparece no vídeo. Os dois teriam tido uma discussão de trânsito e Paulo decidiu seguir Tatiana até sua casa. O marido de Tatiana escutou a discussão e saiu de casa. Logo após, Tatiana foi atropelada por Paulo, que fugiu do local.