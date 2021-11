Agricultura local: confira a programação das feiras rurais do DF para novembro

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Emater-DF)

O mês de novembro chegou com novidades para quem gosta de comprar produtos frescos em mercados populares. Uma delas é a volta da Feira Rural do Palácio do Planalto, aberta toda quinta-feira no Anexo IV da sede da Presidência da República. O comércio, organizado pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), oferece verduras e legumes orgânicos, flores e plantas ornamentais, além de mel, sorvete e queijos.



A outra novidade ocorre no próximo dia 21, durante a Feira Rural do Parque da Cidade. Os consumidores que quiserem comprar produtos diretamente de quem planta poderão visitar estandes de, aproximadamente, 30 produtoras que vão comercializar desde flores a peças de artesanato no Estacionamento 13. A iniciativa visa fortalecer a atividade das trabalhadoras do campo e está relacionada ao 7º Encontro de Mulheres Rurais do Distrito Federal, marcado para dezembro.

Programe-se

Confira a agenda das feiras rurais do Distrito Federal para este mês:

Parque da Cidade

Quando: 7 e 21 de novembro (domingo)

Horário: das 8h às 14h

Local: Praça Jatobá, no Estacionamento 13 do Parque da Cidade (próximo à Administração do Parque)

Sudoeste

Quando: todos os sábados do mês (6, 13, 20 e 27 de novembro)

Horário: das 8h às 12h

Local: EQSW 301/302, atrás do Parque Bosque do Sudoeste, no estacionamento da Thomas Jefferson e da Bodytech

CABV — Sobradinho

Quando: todas as terças-feiras do mês (9, 16, 23 e 30 de novembro)

Horário: das 17h às 21h

Local: área multiuso do Condomínio Alto da Boa Vista

Palácio do Planalto

Quando: todas as quintas-feiras do mês (4, 11, 18 e 25 de novembro)

Horário: das 9h às 14h

Local: Anexo IV do prédio da Presidência da República (próximo aos restaurantes)

Feira do Produtor de Vargem Bonita

Quando: todos os sábados do mês (6, 13, 20 e 27 de novembro)

Horário: das 7h às 15h

Local: em frente ao comércio local, ao lado da quadra de futebol

Feira de Multiprodutos do Barreiros

Quando: todas as sextas-feiras do mês (5, 12, 19 e 26 de novembro)

Horário: das 16h às 21h

Local: DF-140, Km 11, Núcleo Rural Barreiros

Com informações da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF)