Vídeo: cratera se abre em Vicente Pires, após rompimento na rede de água

CB Correio Braziliense

Cratera se abriu na última segunda-feira (25/10) - (crédito: Arquivo pessoal)

Uma cratera se abriu na Rua 4A, em Vicente Pires, na última segunda-feira (25/10). Segundo a administração local, houve rompimento na rede de água, o que causou o problema. Moradores isolaram o local, já que a cratera estava aumentando de tamanho. A Secretária de Obras e Infraestrutura foi notificada e realizou o tapamento da cratera no mesmo dia. As obras terminaram em dois dias.

De acordo com Gilberto Camargo, presidente da Associação de Moradores de Vicente Pires e Região, a administração já havia sido avisada do problema, que já ocorreu outras vezes. Dessa vez, o problema foi a abertura do trecho para obras de manilhamento definitivo, o que segundo o presidente da associação, foi causa do rompimento. “Avisamos que se abrisse ia romper. Ocorre sempre, mas dessa vez foi um pouco pior”, disse Gilberto.

Mesmo com a conclusão das obras, ainda há clima de incerteza, devido à recorrência de problemas de infraestrutura em períodos chuvosos e também pela expectativa de chuvas mais fortes. “Uma chuva forte é suficiente para que as águas invadam”, avalia o presidente da associação de moradores.