Sorte: Mega-Sena acumulada sorteia R$ 75 milhões neste sábado

Mega-Sena acumulada em 75 milhões deve aumentar o movimento em lotéricas - (crédito: Minervino Júnior/CB)

É a sexta vez que o prêmio da Mega-Sena acumula. O montante do concurso 2426 é de R$ 75 milhões. O sorteio ocorre neste sábado (6/11). As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas ou pela internet. Na última edição, na quarta-feira, as dezenas sorteadas foram: 10, 31, 38, 46, 49 e 54. No Brasil, 75 pessoas acertaram cinco dos seis números, recebendo R$ 57.727,72 cada. Outros 5.048 apostadores fizeram a quadra e embolsaram R$ 1.225,16, cada.

De acordo com o economista Roberto Piscitelli, se o valor total da premiação, R$ 75 milhões, for investido em uma aplicação com uma taxa de remuneração moderada, de 0,005% ao mês, sem capitalizar os rendimentos e deixando de lado o imposto de renda, o recurso renderia, em média, R$ 375 mil por mês. Ou seja, cerca de R$ 12.500,00 diariamente.

Com esse valor acumulado, a expectativa é de que ainda mais pessoas vão às lotéricas. Um dos apostadores, o servidor público Daniel Sousa, 33, costuma jogar esporadicamente, quando sobra um pouco de dinheiro ou quando a premiação está alta, como é o caso desta rodada. "Se eu ganhar algum prêmio, usaria para realizar o sonho da minha mãe de ter uma casa ou um sítio próprio, pois, hoje, moramos em apartamento. Usaria uma parte também para quitar minhas dívidas e, se possível, apoiar alguns projetos sociais", revela.

Há mais de 20 anos, Diva Peres, 51, faz uma fezinha na Loteria. "Eu sempre dou uma breve estudada antes de jogar, pois uso a metade dos números ímpares e pares. Eu vivo vendo vários vídeos de como jogar.", explica. Caso abocanhe os milhões, Diva diz que deixaria uma parte aplicada e outra para gastos imediatos, mas que planeja ter cuidado para não tomar decisões impulsivas.

A comissária de voo Danielle Oliveira, 33, aposta os mesmos números na Mega-Sena por 21 anos, ela costuma fazer duas fezinhas semanais, uma na quarta-feira e uma no sábado e, quando está acumulado, faz mais jogos, gastando, em média, R$ 60,00. "Sonho todos os dias em ganhar! Quando não jogo, fico até sem dormir, pensando que vai sair os meus números", conta.

Como funciona

As apostas podem ser realizadas até as 19h deste sábado, nas lotéricas da Caixa ou no site da Caixa Econômica Federal. O sistema funciona 24h por dia, e as compras e o pagamento do prêmio são vinculados ao CPF cadastrado, é necessário ter 18 anos ou acima para fazer a operação. A cartela simples custa R$ 4,50 e possui seis números. Os apostadores podem marcar de seis a 15 dezenas, tendo em mente que, quanto mais forem marcados, maior será o preço e a chance de ganhar. Os sorteios são transmitidos ao vivo pela internet, nas redes sociais da Caixa e da Rede TV.

*Estagiário sob a supervisão de Guilherme Marinho